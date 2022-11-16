محمد العمروسي: أشارك خالد النبوي في مسلسل الإمام الشافعي

أعلن الفنان محمد العمروسي، مشاركته في مسلسل الإمام الشافعي، الذى من المقرر أن يلعب بطولته الفنان خالد النبوي، خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

محمد العمروسي: أشارك في دراما رمضان 2023

أوضح العمروسي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيخوض غمار الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، بمسلسل الإمام الشافعي مع الفنان خالد النبوي.

وأعرب الفنان عن سعادته للمشاركة فى مسلسل إجازة مفتوحة قائلا: «أحب أوجه الشكر لمحمد حماقي المخرج، ومها سليم المنتجة، وطاقم العمل بالكامل، جميعهم ساعدوني على أنه يتم مشاهدتي في الشارع بشكل أكبر، لأنه كان مسلسل اجتماعي بيتابعه كل بيت، والشخصية التي قدمتها كانت شخصية جديدة».

محمد العمروسي يحضر مهرجان القاهرة السينمائي

العمروسي كان حضر اليوم، العرض الخاص لفيلم السباحتان، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان العمروسي، شارك في مسلسل الاختيار في رمضان الماضي، الذى كان يدور حول مصر خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إلى الفترة انتهت بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.