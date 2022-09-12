قبل عرضه الليلة.. محمد العمروسي يكشف عن شخصيته في «طير بينا يا قلبي»

كشف الفنان محمد العمروسي، عن شخصية «حسام»، التي يجسدها في مسلسل «طير بينا يا قلبي»، المقرر عرضه اليوم، على قناة «on».

محمد العمروسي يكشف تفاصيل شخصيته بمسلسل «طير بينا يا قلبي»

أعرب محمد العمروسي، في بيان له اليوم، عن سعادته بهذه التجربة، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية حسام ابن عم الفنانة ريم مصطفى، التي تجسد شخصية دلال، وأن الدور سيكون مفاجأة للجمهور، وبه عدد من المواقف الكوميدية.

وكان «العمروسي» روج للمسلسل، عن طريق نشره البوستر الخاص بالعمل، عن طريق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليه: «صباح الفل على كل الحبايب انتظرونا النهاردة على قناة onto، الساعة 8 مساء، مسلسل طير بينا يا قلبي»

أحداث مسلسل «طير بينا يا قلبي»

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي، يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية، تقوم بإنشاء مدرسة انترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الانترناشونال والمدارس الحكومية، والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

أبطال مسلسل «طير بينا يا قلبي»

«طير بينا يا قلبي»، بطولة عدد من النجوم ومنهم ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، محمد العمروسي، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب- إسلام شتا- أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.