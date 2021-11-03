محمد العمروسي: «حتة من القمر» يعيد لقاء الخميسي لجمهورها بشكل مختلف

كشف الفنان محمد العمروسي عن أجواء الكواليس مع الفنانة لقاء الخميسي في حكاية «حتة من القمر» في مسلسل «زي القمر» والتي لاقت نجاحًا كبيراً، وتعرض حالياً على قناة cbc، ويشارك في بطولة الحكاية كل من عايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

محمد العمروسي: لقاء الخميسي إنسانة جميلة

وقال محمد العمروسي في تصريح خاص لـ «الوطن» إن أجواء الكواليس مع الفنانة لقاء الخميسي كانت جميلة للغاية، وأضاف قائلاً: «الفنانة لقاء الخميسي أستاذة كبيرة وإنسانة جميلة جداً وهي من الفنانات اللي مأخدوش حقهم ويمكن العمل ده عوض ليها وبيرجعها بشكل جديد ومختلف لجمهورها».

«حتة من القمر» مكّن الخميسي من إظهار مهارتها

وأوضح محمد العمروسي، أن الفنانة لقاء الخميسي استطاعت أن تظهر مهاراتها وامكانياتها الكبيرة من خلال حكاية «حتة من القمر»، وقال إنه يحبها ويقدرها على المستوى الشخصي والفني والإنساني.

وأكد «العمروسي» أن كل الأدوار التي يقدمها قريبة إلى قلبه، فهو يجتهد في كل الأدوار ولا يفرق بين دور والآخر وقال نصاً:«كل الأدوار اللي عملتها زي أولادي»، وأوضح أن صفات الشخصيات التي يقدمها مختلفة عن بعضها البعض، كما أنها مختلفة عن صفاته هو الآخر وحتى إن تشابهت بعض الصفات مع صفاته الشخصية فهي لا تتشابه بنفس الدرجة.

خطوة سينمائية يستعد لها العمروسي

وصرح العمروسي أنه الآن في مرحلة القراءة لبعض السيناريوهات المعروضة عليه ليختار الأفضل ويخوض من خلاله فيلماً سينمائياً جديدًا وأشار إلى أن خوضه السباق الرمضاني 2022 متوقفا على الورق والدور.

وأكد أنه منتظر عرض فيلم «مربع برمودا» والذي يظهر من خلاله كضيف شرف، والفيلم من بطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، سوسن بدر، روجينا، هنا شيحة، بيومى فؤاد، محمد جمعة، ويدور في إطار كوميدي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

محمد العمروسي في مسلسل «إجازة مفتوحة»

يذكر أن مسلسل «اجازة مفتوحة» والذي يشارك في بطولته الفنان محمد العمروسي يعرض الآن، والمسلسل يدور في إطار درامي كوميدي، حيث يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة، والمسلسل من بطولة كل من شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم وهشام إسماعيل، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.