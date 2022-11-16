رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القوى العاملة: لا صحة لشائعة منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب:

ماهر هنداوي
11:16 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدم صحة ما يجر تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين، بعد زيادة سعر الدولار.

وقالت الوزارة في بيان قبل قليل، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، إعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، تفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين، الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه، مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وتهيب وتحذر الوزارة المواطنين، من الانسياق وراء هذه الشائعات، والصفحات الوهمية، وتنفي علاقتها بها.

وتؤكد أن كل المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط

أو صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، وتحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

اقرأ المزيد:

«القوى العاملة» تحذّر من النصب على المواطنين بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الأوراق المطلوبة

الحكومة: رسائل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة «مزيفة»

القوى العاملة: خارطة طريق لرقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.