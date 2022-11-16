القوى العاملة: لا صحة لشائعة منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدم صحة ما يجر تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين، بعد زيادة سعر الدولار.

وقالت الوزارة في بيان قبل قليل، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، إعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، تفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين، الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه، مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وتهيب وتحذر الوزارة المواطنين، من الانسياق وراء هذه الشائعات، والصفحات الوهمية، وتنفي علاقتها بها.

وتؤكد أن كل المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط

أو صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، وتحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.