إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن مبادرة التمكين الاقتصادي تعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 30 ألف مستفيد في 16 محافظة، التي تشهد عددا أكبر من العمالة غير المنتظمة بمختلف القطاعات مثل التشييد، الصيد، البناء، الزراعة، إدارة المخلفات، موضحة أنه يتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه.

فئات العمالة غير المنتظمة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على العمالة غير المنتظمة التي تشمل فئات عديدة بينهم، «ماسحو الأحذية المتجولون وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفين، عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف»، مشيرة إلى أن التأمين عليهم يمد لهم الحماية الاجتماعية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

وأوضحت أن هناك العديد من المستندات المطلوبة من العمالة غير المنتظمة عند طلب التأمين، مشيرة إلى أن عليهم التوجه إلى أقرب مكتب تأمين والذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه، مرفقًا به المستندات التالية:

- يقدم العامل صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- يقدم الشخص الراغب في التأمين عليه، بيان بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- يقدم العامل طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) .

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.