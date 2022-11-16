القوى العاملة: خارطة طريق لرقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

خطة الدولة نحو الشمول المالي

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن اللقاء الذي انعقد في ديوان عام الوزارة وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ المشروع مع شركة «3s»، برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشياً مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة

وأكد المجتمعون أن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة الى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وكان وزير القوى العاملة قد التقى سابقا مع وفد الشركة، وقال إن الدولة المصرية تسعى الى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن وزارة القوى العاملة تعمل من خلال هذا التوجه الى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الشركة باحتواء البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.

يذكر أنه تم تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ Software S3، وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولاً مبتكرة، بتقديم مقترحها لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009، لبعض الجهات الحكومية.