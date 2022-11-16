«البنك الدولي» يشيد بتنظيم مصر لقمة المناخ: زخم كبير.. ومحطة «بنبان» تجربة فريدة

أشادت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر بمجموعة البنك الدولي، بتنظيم مصر قمة المناخ COP 27، مؤكدة أن تنظيم القمة كان جيد للغاية، وهناك الكثير من الحاضين ممن يهتمون ويدركون أهمية التغير المناخي الحالي، إذ أن العالم يواجه العديد من الأزمات جراء التغير المناخي، «من العظيم أن نرى هذا الزخم في العمل المناخي».

ويس: العمل ما زال جاريا حتى الآن

وأضافت «ويس»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن العمل ما زال جاريا حتى الآن في قمة المناخ، والوقت ما زال مبكرا حتى نعرف النتائج، لكن البنك الدولي، سيدعم الدول بمجرد الانتهاء من المفاوضات، في إطار تحقيق التنمية والعمل المناخي.

يجب تحفيز القطاع الخاص للاستثمار على نحو سليم

واستطردت: «أحد أهم الأشياء بالنسبة للبنك الدولي في إطار مؤتمر الأطراف COP 27، التأكد بأن العمل المناخي والتنمية يترابطان، ويعملان جنبا إلى جنب، القطاع الخاص لن يستثمر إلا حال وجود ظروف محفزة للاستثمار على النحو السليم، وبالنسبة لمحطة توليد الكهرباء بنبان، تجربة مصرية رائعة يمكن البناء عليها».

وأوضحت أن البنك الدولي يعمل مع مصر في إطار شراكة قطرية جديدة فيما يسمي بالاستراتيجية الإطارية للشركة القطرية، وسوف يكون خلق الوظائف بالقطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية، إلى جانب ما يتعلق برأس المال البشري، والصمود أمام الصدمات، خاصة الصدمات ذات العلاقة بتغير المناخ، والتي تمس الأمن الغذائي والجفاف وغيرها من المشكلات والكوارث الطبيعية الأخرى.

وتابعت: «كل المشروعات القومية المصرية ذات أهمية بالغة وأصول مهمة جدا، تحظى بها مصر بسبب موقعها الاستراتيجي، والآن فقد تم الإنتهاء من تقرير المناخ والتنمية القطري، وسندعم المبادرات الأخرى بالتعاون مع الحكومة المصرية لنسعي قدما في بعض المشروعات، بما فيها المشروع الخاص بالربط ما بين الطاقة والغذاء والمياه».