مستشار البنك الدولي: قمة المناخ تشهد تقديم تعهدات حقيقية بالتمويل لأول مرة

قال الدكتور عاطف شبراوي، مستشار البنك الدولي، إن مصر استعدت بشكل منظم لعدد من الأنشطة التي طرحتها خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، والترويج للمبادرة الخضراء والمبادرات النظيفة في عدد من المحافظات، التي تتبارى فيها شركات القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية.

وأضاف «القمة تشهد لأول مرة تقديم تعهدات حقيقية ومباشرة للتمويل من خلال صندوق التعويضات أو التمويلات المباشرة بين الدول، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

مصر اتخذت خطوات كبيرة في أجندة التنمية المستدامة

وأضاف «شبراوي»، خلال اتصال هاتفي لفضائية EXTRA NEWS، عن قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، وتقدمها الإعلامية دانا مدحت، أن مصر خطت خطى كبيرة فيما يخص أجندة التنمية المستدامة والأهداف الأممية 2030، وقمة المناخ تؤكد جدارة مصر ليس فقط في تنظيمها، ولكن لقيادة المرحلة المقبلة، والتي ستستمر حتى انعقاد COP28، وبالتالي المبادرات التي جرى إطلاقها من الجانب المصري سيتم متابعتها ووضع فرق عمل لتنفيذ التعهدات.

وأشار إلى أنه جرى في قمة المناخ السابقة طرح مبلغ الـ 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة من المناخ، والقمة الحالية تطمح في مبالغ أكبر، وطرح أن المبالغ قد ترتفع إلى تريليون دولار، حيث شهدت القمة استجابة مباشرة من الدول على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات الأخيرة التي سيعلن عنها في ختام القمة ستوضح الاستجابة التنفيذية للوعود التي ستتحول إلى إسهامات ستنقل إلى الصناديق.

صندوق لتمويل أضرار تغير المناخ

وواصل: «يوجد بالفعل صندوق للمناخ، والحديث الآن على صندوق لتمويل الأضرار الناجمة على تغير المناخ للدول الفقيرة، والقارة الأفريقية مساهمتها في التلوث والاحتباس الحراري أقل من 3% لكنها لا تستقبل أي معونات أو تعويضات».