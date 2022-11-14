حي الدقي: دعم البنك الدولي لـ«رابت موبيليتي» ينقل المشروع إلى العالمية

أكد اللواء أحمد محمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي في محافظة الجيزة، أن حصول مشروع «رابت موبيليتي» الصديق للبيئة والمستخدم في نطاق الحي على دعم من البنك الدولي، يدل على نجاح المشروع، مشيرا إلى أن هذا الدعم يسهم في انتقال المشروع من المحلية إلى العالمية.

وذكر رئيس الحي لـ«الوطن»، أن اختيار المشروع ضمن أفضل ستة مشروعات حصلوا على دعم تقني من البنك الدولي يعد نجاحا لمحافظة الجيزة، موضحا أن الدعم يسهم في إجراء بعض التعديلات الجديدة في تطبيق المشروع بما يسهم في تحسين الخدمة بشكل أفضل.

سكوتر كهربائي

و«رابت موبيلتي» أو «سكوتر كهربائي» هو مشروع ذكي صديق للبيئة، يواكب توجه الدولة في التحول للمشروعات الخضراء الذكية، وبداية استخدامه كانت في منطقة الدقي لخدمة المواطنين، ويحقق عائدًا اقتصاديًا للمدينة، كما يعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وبحسب «عبدالفتاح»، فإن المشروع يحقق صفة الاستدامة البيئية، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، موضحا أن «رابت موبيلتي» مصطلح يعني «تنقلات الأرنب» أي التنقلات السريعة والسهلة، من خلال «سكوتر كهربائي» ومن خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، ويتحرك بسهولة في الطرق دون أي معوقات، لمسافات تصل لـ9 كيلومترات.

محافظة الجيزة

وأوضح «عبدالفتاح»، أن «الرابت» يعمل إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري، وتكلفته جنيه واحد للدقيقة الواحدة، ويمكن استخدامه بشكل يومي في الرحلات اليومية أو إيجاره لمدة أسبوع، لافتاً إلى أن المشروع وحصل على المركز الأول في المشروعات الخضراء المشاركة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، فئة المشروعات المحلية الصغيرة، بعد استيفاء 100% من نقاط التقييم للمشروعات الخضراء.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم الدعم لـ6 شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتم اختيار ستة مشروعات من المشروعات الـ18 الفائزة بالمبادرة، ومنها مشروع «رابت موبيليتي» وذلك لمنحها حزمة شاملة من الدعم الفني والتدريب والخدمات الاستشارية للأعمال، كخطوة إيجابية ستسهم في زيادة المشروعات الخضراء والذكية وتوفير الدعم التقني لتلك المشروعات الصغيرة مما يحقق الهدف الأسمى بمتابعة المشروعات الفائزة ودعم الأفكار والابتكارات للوصول إلى أهدافها.