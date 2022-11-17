«بئر واحد» نموذج للحفاظ على البيئة في سيوة.. أشجار ومياه باردة وساخنة

سيوة من أجمل المدن السياحية في مصر، خلال موسم الخريف والشتاء خاصة؛ إذ اشتهرت مؤخرا بأنها عاصمة السياحة البيئية في مصر، نظرا لحفاظها على الطراز المعماري في بالبناء بالمواد الأوليه المحليه القديمة، وهو ما يسمى بمادة «الكرشيف»، ومزيج من الملح والطين، واستخدام أخشاب النخيل والزيتون، فضلا عن إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية البيئية التي تعكس تراثها القديم.

وتستقبل سيوة العديد من الأفواج السياحية الأجنبية، القادمة من مختلف دول العالم، خاصة إيطاليا وألمانيا وبولندا وفرنسا، للاستمتاع بالمزارات السياحية البيئية، والإقامة في غرف مضاءة بالشموع وجدرانها بالطين، وأسقفها بجذوع النخيل، في أجواء من وحي الطبيعة، والتي يعشقها الأجانب، بحسب ما أكد محمد خليفة، مرشد سياحي في محافظة مطروح، خلال حديثه مع «الوطن».

بئر واحد

ويعد بئر واحد في سيوة من أبرز المزارات السياحية التي تحافظ على البيئة، بحسب وصفي عليوة، صاحب كامب سياحي بسيوة في حديثه مع «الوطن»، لما له من خصائص فريدة؛ إذ يقع على بعد 20 كم من سيوة وسط بحر الرمال الأعظم، ويضم مساحة خضراء وأشجار من نخيل التمر، وبحيرة مياه باردة، وبجانبها بئر مياه ساخنه، ويستمتع الزائرون بالاستحمام بهما، والجلوس أسفل الأشجار التي يحيط بها الكثبان الرملية من كل مكان.

رحلات السفاري

ويعد «بئر واحد» من أجمل رحلات السفاري في سيوة، طبقا لمحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، الذي أكد لـ«الوطن» أن هذا المكان سياحي، ويذهب إليه السياح والمصريين من خلال رحلات السفاري، التي تخرج خصيصا إلى منطقه بئر واحد، أحد أشهر المزارات السياحية، وتحافظ على مميزاتها البيئية بوجود مياه ساخنة وباردة في عمق الصحراء، وسط الرمال، وبجوارها المساحات الخضراء.