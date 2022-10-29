افتتاح المؤتمر العلمي الثالث في سيوة.. السياحة والعمل المناخي (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، أعمال المؤتمر العلمي الثالث بسيوة تحت عنوان «السياحة والعمل المناخي نحو مستقبل مستدام»، والذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح.

وقال محافظ مطروح، في بيان، إن مؤتمر سيوة جاء في توقيت مهم لتكاتف الجميع من أجل صناعة السياحة، وتعظيم دورها الاقتصادي واستدامتها، مع الاستغلال الأمثل للموارد والثروات في مواجهة تحديات المتغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على كوكب الأرض، وما يواجهه من تحديات بيئية غير مسبوقة مع أهمية تبادل الخبرات فى إطار تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها التى نتابعها بمعظم دول العالم.

الحفاظ على المناخ

وأضاف محافظ مطروح، أن المؤتمر يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على المناخ مع استضافة المؤتمر الدولى للمناخ «COP27» خلال أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ولفت إلى مدى الإرتباط بين السياحة والعمل المناخي والذى يحتاج لمزيدٍ من الدراسات والأبحاث العلمية، لتحقيق التوازن في المعادلة بين الحفاظ على العائد الاجتماعي والاقتصادي الكبيرين للسياحة الذى تعتمد عليه كثير من الدول ومنها مصر.

الحفاظ علي البيئة

ونبه محافظ مطروح إلى أهمية الحفاظ على ما يميز البيئة في سيوة والواحة بشكل عام من خصوصية ثقافية وشعبية، ويتوافق أيضا مع جهود الدولة لتطوير وتنمية سيوة لتحتل مكانتها السياحية العالمية مع الحفاظ على الطابع البيئي بها.