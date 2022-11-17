أم رشا «عجلاتي» من 20 سنة في المنوفية: علمت ولادي وجوزتهم

«وقت الشدائد تظهر معادن الناس»، كلمات وصف بها أحد أهالي محافظة المنوفية «أم رشا»، الزوجة المصرية التي رفضت التخلي عن زوجها بعد مرضه، وخرجت إلى الشارع لمواجهة أعباء الحياة، وتحمل مصاريف معيشتها وعلاج زوجها، الذي أفنى صحته في سبيل سعادتها، ليرى رد الجميل من زوجته بعد مرضه.

أشهر «عجلاتيذ» في محافظة المنوفية

تعلمت السيدة إصلاح الدراجات من زوجها قبل مرضه، وخرجت لاستكمال عمله، لتقضي 20 عامًا في إصلاح الدراجات، لتتكفل بمصاريف مرض زوجها وتربية أطفالها، قائلة لـ«الوطن» «وهبت حياتي للمهنة واللي بقدر عليه بشتغله»

مشاكل المهنة

تضيف الزوجة أن مهنة إصلاح الدراجات لم تكن بالمهنة السهلة، لافتة إلى أنها واجهت الكثير من المشاكل لم تقدر على حلها، وكانت دائمًا ما تسند تلك المشاكل إلى زوجها قبل مرضه، ولكن لم يمر وقتًا طويلًا حتى اتقنتها وتمكنت من إصلاح الدراجات بسهولة «كنت بقف مع الحاج في كل حاجة بيعملها واتعلمها على طول، كنت بطلب منه يعلمني الحاجة اللي مبعرفش أعملها».

لم تخجل «أم رشا» يومًا من مهنة إصلاح الدراجات، بل تراها سببًا في تربية أولادها وتعليمهم، معبرة عن فخرها «قدرت أربيهم واعلمهم وجوزتهم من الشغلانة دي».

حلم تتمناه «أم رشا» وتتمنى تحقيقه، وهو زيارة زوجها إلى بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج «أنا بطلب من ربنا يشفيلي زوجي ويطلع يحج مش مهم أنا أحج المهم هو».