إحدى المشاركات في ماراثون الدراجات مع الرئيس السيسي بـ «COP27»: قائد عظيم

رغم صغر سنها الذي لا يتجاوز الـ20 عاما، إلا أنها تعي جيدا أهمية التطوع والعمل الاجتماعي لخدمة بلدها ورفعة شأنه، لتضع الشابة حبيبة حازم، طالبة في الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ومن سُكان مدينة شرم الشيخ، حُب العمل والمشاركة أمام نصب أعينها، وقادت مبادرات خلال الأعوام الماضية للتوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي شاركت بها في مؤتمر الشباب «COY 17»، داخل المنطقة الخضراء إلى جانب المشاركة في قمة المناخ، كما شاركت في جولة الماراثون بالدراجات مع الرئيس السيسي، صباح أمس الخميس.

بدأت الفتاة العشرينية حبيبة حازم، التطوع من المرحلة الثانوية، حتى أصبحت أمين مساعد الاتحاد للطلاب بإدارة شرم الشيخ، ثم مقرر اللجنة الاجتماعية للطلاب في جنوب سيناء.

روت «حبيبة» كواليس مشاركتها التطوعية خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ تقول: «في عام 2020 كنت عضوة مجلس اتحاد طلاب مدارس مصر، متطوع في مراكز شباب مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، عضو بارز بلجنة شباب ائتلاف تحيا مصر، وقمت بالمشاركة في التوعية البيئية وخطر التغير المناخي من خلال الجولات في شوارع وطرقات مدينة شرم الشيخ، للعرب والأجانب، والتعريف بمخاطره وما سيترتب على البشرية جراء تلك الملوثات».

مبادرات توعوية للحد من التغير المناخي

كانت من بين الجولات التي خرجت بها الفتاة العشرينية هي التوعية بخطورة البلاستيك وآثاره الضارة على الصحة، واستبدالها بالأكياس الورقية والأقمشة، لتغيير الفكر الموروث عند البعض، فضلا عن طرح أسئلة على العرب والأجانب في إطار مسابقة تعريفية لمصطلح الاحتباس الحراري، والتوعية ببيئة نظيفة خالية من الملوثات.

مشاركة «حبيبة» في ماراثون مع الرئيس

كما كانت «حبيبة» أيضا من الشباب الذين شاركوا في ماراثون الدراجات مع الرئيس السيسي، أمس الخميس، على أرض مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ، «كان ليا الشرف بمشاركتي في هذه الجولة في المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة، والتقى الرئيس بعدد من الشباب والأجانب خلال تلك الجولة، الرئيس قائد عظيم وذو هيبة كبيرة وأب لنا جميعا».