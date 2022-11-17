مهندس يبتكر «المرشد الذكي» لمساعدة الفلاحين.. الزراعة بـ«تطبيق تفاعلي»

استخدام التكنولوجيا في تطوير الزراعة صار ضرورة ملحة، يسعى إليها الجميع بشتى الوسائل، وكان من ضمن هؤلاء المهندس إيهاب بوليس، الذي فكر في إمكانية توصيل المعلومات للمزراعين عن التغيرات في الطقس ومساعدتهم من خلال ابتكار تطبيق أُطلق عليه «المرشد الذكي» للخدمات الزراعية.

يعمل المهندس إيهاب بوليس، مسؤول عن التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية، وأملا منه أن تنتشر فكرته بين مزراعي مصر، شارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بتجربته الزراعية، من خلال تطبيق «المرشد الذكي» للخدمات الزراعية.

وحول وظيفة التطبيق الذكي، قال «بوليس» إنّ «المرشد الذكي» يقدم خدمات تفاعلية وإرشاد مناخي من خلال تقديم معلومات وقياسات من محطات أرصاد قياس التغير في الطقس، سواء درجة الحرارة أوالرياح، وتوصيلها للمزارعين كمعلومات إرشادية وليس برامج للطقس.

وأضاف أن هذه الإرشادات توضح أساليب نظم الري في حالة تغير وارتفاع درجة الحرارة، طبقًا لظروف المناخ الموجودة بالمنطقة، وكذلك مواعيد الزراعة والممارسات الزراعية حتى الحصاد.

وأوضح «بوليس» أن تطبيق المرشد الذكي، يضم محطة تغطي 50 كيلومترًا، ويمكن للمزارع تحميله بسهولة على الموبايل فهو إرشاد زراعي ذكي مرتبط بالتغييرات المناخية وتطببقات الممارسات الزراعية الجديدة.

«المرشد الذكي» يضم 7 محاصيل

وأكد أن تطبيق «المرشد الذكي» يضم معلومات عن 7 محاصيل زراعية، وكيفية زراعتهم وحساب المزارع لتكلفته وخسارته، والميزانية طول فترة زراعة المحصول وبيانات عن الأسمدة والتربة، كما يشمل شهادات الجودة وكيفية الحصول عليها.

كيفية عمل التطبيق

وأوضح مسؤول التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية، أنه عندما يتم تحميل التطبيق، فإنه يطلب من المستخدم بيانات المزارع، واسم القرية، والمحصول والمساحه التي سيتم زراعتها، ونوع التربة، والأمراض التي كانت تصيب المنطقة، والمحصول السابق الذي تم زراعته، وإدخال رقم خاص به وحفظه، ثم الدخول على التطبيق والحصول على كافة الخدمات.

وأشار «بوليس» إلى أنه يدخل بياناته عند كل محصول جديد من المحاصيل الموجودة بالتطبيق، وهي القمح والبطاطس والفول الصويا والبردقوش والكزبرة، كما سيتم إضافة 3 محاصيل أخري قبل يناير القادم، ليصبح الإجمالي 10 محاصيل، موضحًا اختياره هذه المحاصيل، لأنها تعتبر أمن غذائي لمصر، وسيتم إضافة باقي المحاصيل تباعًا.