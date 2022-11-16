تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج.. خطوات بسيطة للتسجيل

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيقا خاصا بتسجيل سيارات المصريين في الخارج، وياتي تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تسهيلا لإجراءات تسجيل سياراتهم الراغبين في استيرادها.

كيفية تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

وتستعرض «الوطن»، كيفية تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج والخطوات والشروط، وهي كالتالي:

- الدخول على «جوجل ستور» للهواتف الأندرويد من هنــــا، أو من خلال «آب ستور» للآيفون عبر هذا الرابط، وذلك لتحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

- قم باختيار تفاصيل السيارة ومعرفة الرسوم.

- قم بتسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة.

- سيقوم التطبيق بحساب الرسوم المطلوب دفعها لصالح وزارة المالية، وفقًا لمواصفات السيارة المراد استيرادها.

- يحصل المتقدم عبر التطبيق على أمر تحويل مبلغ.

- التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

شروط التسجيل بتطبيق سيارات المصريين بالخارج

تم إطلاق تطبيق سيارات المصريين بالخارج، بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل، ويشترط للتسجل الآتي:

- أن يكون صاحب السيارة مصري الجنسية.

- الا يقل سن الممتقدم عن 16عاما على الأقل.

- يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم يكن مقيما بالفعل بالخارج.

- توافر حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه ثلاثة أشهر على الأقل.

- سيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

- فى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالتطبيق يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة.

- استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي، حتى 14 مارس 2023.

- استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.