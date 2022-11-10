 مساعد وزير الصحة لـ«صالون التنسيقية»: اتخذنا إجراءات تطبيق معايير المنشآت الخضراء

قال الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغير المناخي، تغير في الطبيعة، بوجود عواصف وفيضانات فى أوقات غير أوقاتها، وأماكن غير أماكنها، ما يؤدى إلى تغير فى الخريطة الصحية، وفى الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «العلم وأجيال المستقبل»، بالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ، وفي إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كل القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية، إذ يناقش الصالون دور البحث العلمي وأهميته فى عبور الأزمات والتحديات، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية، بالإضافة لدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطبيق معايير المنشآت الخضراء

وأشار «إسماعيل»، إلى أن وزارة الصحة اتخذت بعض الإجراءات الاستباقية في معايير المنشآت الخضراء، وأصبح لدينا منشأتين صحيتين تطبقان معايير المنشآت الخضراء.

وأضاف «إسماعيل»، أن المنشأة الخضراء، هي التي يتوفر لديها أربع عناصر أساسية وهي، كفاءة الطاقة بها وتوزيعها، ومدى استخدام المياه بالمنشأة وتوفيرها مثل استخدام فلاتر المياه أو إعادة استخدام المياه، والمعيار الثالث هو حجم استخدام المواد الكيماوية البلاستيكية مقارنة باستخدام مواد طبيعية، والمعيار الرابع والأخير هو إعادة تدوير المخلفات، لذلك يتم تحويل المنشأة الطبية إلى منشأة خضراء.

وأوضح أن مصر تمتلك اثنتين من المستشفيات الخضراء، هما مستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وحاليا يتم إنشاء مستشفى كبير مقترح في الجيزة على غرار المشروعات الكبيرة، متابعا: «وأيضا في مطلع العام الجديد، يتوفر لدينا أول وحدة صحية خضراء مطابقة لكل المعايير الخضراء، مع العلم أن مصر تمتلك 5000 وحدة صحية منتشرة فى 27 محافظة».

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه والدكتور حاتم عبد المنعم أستاذ علم الاجتماع البيئى بكلية البيئة جامعة عين شمس، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور أنور اسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.