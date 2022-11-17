«الداخلية» تصدر قرارات بإبعاد أجنبي عن البلاد والسماح لـ42 مصريا بالتجنيس

أصدرَت وزارة الداخلية، 3 قرارات، منها قرار رقم 2147 لسنة 2022، بإبعاد شخص يحمل الجنسية السورية خارج البلاد، لأسبابٍ تتعلق بالصالح العام.

كما أصدرت القرار رقم 2139 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

السماح لـ42 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وأصدرت وزارة الداخلية، قرارين رقمي 2140 و2148 لسنة 2022، بالسماح لـ42 مواطنا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية، وجاء نص القرارات كالتالي: