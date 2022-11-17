«الهجرة»: نتعاون مع شركاء دوليين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس ملفات الوزارة، تتعاون فيه شركائها المحليين والدوليين تحت مظلة مبادرة «مراكب النجاة»، موضحة أنّ الوزارة لم تكتفِ بنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، وعقدت شركات وأقامت مشروعات مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة، كما أشادت بجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة، إليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، والوفد المرافق لها، لبحث ملفات التعاون المشترك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا، وحضر اللقاء، السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.

تعزيز الشراكة بين مصر وهولندا

وعقدت السفيرة سها جندي، اجتماعا تشاوريا مع الوزيرة الهولندية والوفد المرافق لها، حيث استهلت الاجتماع بالترحيب بالوزيرة ليشا شخاينماخر، مؤكدة العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وهولندا، وحرص الجانب المصري على تقوية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين من خلال التنسيق وتبادل الزيارات والاستشارات.

مكافحة الهجرة غير النظامية

من جانبه، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دور ونشاط المركز المصري الألماني بصدد مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، وتقديم النصائح بشأن متطلبات الهجرة النظامية، والنصائح لتوجيه الأفراد بشأن مستقبلهم الوظيفي سواء لمن هم داخل مصر أو خارجها، فضلا عن إعداد برامج تدريب على مهارات مختلفة وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لتمكينهم من بدء مشروعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع المصري، علاوة على برامج التدريب الفني لتأهيل العمالة المصرية تأهيل جيد حتى تتمكن من العمل في الدول الأوروبية التي تحتاج إلى مهاراتهم.

من جانبها، أعربت السيدة ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، عن امتنانها وسعادتها بلقاء وزيرة الهجرة وبحفاوة الاستقبال، لافتة إلى ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر في عدة ملفات، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية- والجاليات، وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل، كما تبادلت الوزيرتان الهدايا التذكارية، وأعربت السفيرة سها جندي عن تمنياتها للوزيرة الهولندية برحلة سعيدة من مصر إلى هولندا.