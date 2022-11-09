وزيرة الهجرة تتفقد جناح التحالف الوطني بمؤتمر قمة المناخ cop27

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمؤتمر قمة المناخ cop27، على هامش مشاركتها فى القمة، بدعوة من مؤسسة صناع الخير عضو التحالف.

دور التحالف الوطني

كان فى استقبال الوزيرة، عدد من قيادات التحالف وممثليه بالقمة، وخلال الزيارة، أشادت الوزيرة بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعظيم جهود المجتمع المدني المصري، في دعم خطط التنمية، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، لإيجاد حلول تنموية للمشكلات الأكثر إلحاحا، وذلك كله في إطار بناء الجمهورية الجديدة، كما يراها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني أحد اوجه استراتيجية التنمية المستدامة من خلال تفعيل الشراكة، مشددة على تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على اطلاع الأجيال الثانية والثالثة والرابعة، من المصريين بالخارج، على ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من جهود تنموية مستدامة، كونه نموذج رائد عالميا، فيما يقوم به من جهود وما يستهدفه من أنشطة.

مشاركة التحالف الوطني في قمة المناخ

أكدت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يشارك فى قمة المناخ cop27، من واقع الدور الهام المنوط به، في تحقيق رؤية مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واشارت نهى طلعت، إلى أن جناح التحالف استقبل عددا كبيرا من الشخصيات الرفيعة عالميا ومحليا، وتم خلال الزيارات، إطلاع الزائرين على أهم ما يقدمه التحالف من أنشطة تنموية صديقة للبيئة.

وأكد مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه خلال زيارة وزيرة الهجرة لجناح التحالف، تم التنسيق معها على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ أنشطة تمكين اقتصادي لأهالي القرى، التى اشتهرت بإقبال شبابها على الهجرة غير الشرعية، كذلك تقديم خدمات طبية ذات جودة لهم فى قراهم من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة.