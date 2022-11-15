وزيرة الهجرة توجّه بإعداد قائمة بخبراء وعلماء مصر في أمريكا للاستفادة من خبراتهم

وجّهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بإعداد قائمة بأسماء العلماء والخبرء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من خبراتهم في وطنهم الأم، ودعم الوطن في مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها منذ فترة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع نحو 50 من أبناء الجالية المصرية بولايات وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق «زووم»، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

المزايا والمميزات الممنوحة للمصريين بالخارج

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لاستكمال اللقاء مع أفراد الجالية في ولايات وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، للحديث والاستماع لاحتياجات وطلبات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنّ اللقاء الأول ناقش العديد من المزايا والمميزات الممنوحة للمصريين بالخارج، والتي عمل على تنفيذها منذ أول يوم تولت فيه المسؤولية.

وأضافت جندي، أنّنا في وزارة الهجرة حرصنا على تنظيم جلسة خاصة بالمصريين بالخارج خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP27، حيث تم دعوة عدد من الشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي»، والمتخصصين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ولهم إسهامات وشهادات متميزة في هذه المجالات.

رعاية ذوي القدرات الخاصة من أولويات القيادة السياسية

وخلال اللقاء، دار النقاش حول العديد من الموضوعات، حيث سأل أحد المشاركين والمهتمين بالأنشطة الخاصة بذوي القدرات الخاصة بشأن المعلومات حول المؤسسات والمنظمات التي تعمل على تنظيم أنشطة خاصة بذوي القدرات الخاصة بمصر، حيث أكدت الوزيرة أنّ الاهتمام ورعاية ذوي القدرات الخاصة من ضمن أولويات القيادة السياسية.

خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية

وبشأن إصدار الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي، طالب المشاركون بوجود بعثة لإصدار الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي في الولايات التي تبعد عن القنصليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة أنّ الحكومة المصرية بصدد إطلاق العديد من الخدمات الجديدة على منصة مصر الرقمية، وبتفعيل التوقيع الإلكتروني سيسهل حصول المصريين بالخارج على الخدمات عبر تلك المنصة.

ولفتت إلى أنّه جرى التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، حيث سيتم إيفاد بعثات فور اكتمال تسجيل 500 شخص على الأقل في السفارة أو القنصلية، وتحديد موعد زيارات مهمات الأوراق الثبوتية.

وأكدت السفيرة سها جندي، ترحيب الوزارة بالمقترحات البناءة، مؤكدة أنّ هناك تعاونا بين مؤسسات ووزارات الدولة، لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مقدمة الشكر للسفراء وممثلي الوزارات المشاركون في اللقاء.

وأشارت إلى أنّ وزارة الهجرة دائما ستكون على تواصل مع المصريين بالخارج ودائما سند لهم في جميع المواقف، مضيفة أنّنا نتعاون جميعًا لخدمة الوطن والعمل على رفعته وتنميته، بشتى الصور الممكنة.

حضر اللقاء، السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشؤون الجاليات، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاغو، والسفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، والسفير حسام القاويش، قنصل عام مصر في هيوستن، والمستشار سيد نبيل، القنصلية المصرية بهيوستن، والمستشار باسل تمام، القنصلية المصرية بشيكاغو، بجانب مشاركة كل من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.