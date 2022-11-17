وزيرة التعاون الدولي: مصر تتفهم تحديات تغير المناخ وآثاره على أفريقيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن وزارة الإسكان والمرافق المصرية لديها تفهم كبير حول التحديات التي تحيط بالقارة الأفريقية والتغير المناخي وآثاره على الدولة الأفريقية، ولدينا الفهم الكافي حول ضرورة أن يكون هناك مشاركة للجهود الخاصة بكل أصحاب المصلحة بالجنوب، فيجب أن تكون هناك شراكات بناءة بين المؤسسات الخاصة بالمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي، ضمن فاعليات قمة المناخ، المنعقدة بشرم الشيخ، أن قمة المناخ «كوب 27» يجب أن تكون حول تنفيذ التعهدات، وهذا ما تمت ملاحظته الأسابيع الماضية وأيضا هناك النتائج الخاصة بهذا الاجتماع، فيجب أن يكون هناك عمل متعدد الأطراف حول التغير المناخي وأن يكون هناك حوار وزاري حول الموضوع، وأن تكون هناك مبادرات لها هدف التنفيذ، واليوم الجلسة سوف تركز على حالة المدن والسياسات والتمويل والوصول للمستوى المحلي وخلق الصمود لمعالجة القضايا الخاصة بالإسكان والبناء والطاقة الحضارية والانتقال والمياه.