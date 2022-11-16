وزيرة البيئة لـ يوسف الحسيني: إضافة التنوع البيولوجي لأجندة قمة المناخ إنجاز تاريخي حققته مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر حققت إنجازا تاريخا، فالمعتاد أن التنوع البيولوجي، كان يناقش في مؤتمر والتغير المناخي في مؤتمر آخر، وكل مؤتمر منهما يبحث عن مشكلات لم نجد لها حلول، لكن مصر حققت ما لم تستطع إنجلترا تحقيقه العام الماضي، وأدخلت مفهوم التنوع البيولوجي في قضية التغيرات المناخية، في إطار مناقشات وحوارات جادة.

التغيرات المناخية تؤثر على الكوكب

وأوضحت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية الأولى، أن التغيرات المناخية تؤثر على الكوكب بشكل ملحوظ في كل قطاعات ومناحي الحياة، ومصر خصصت يوما للتنوع البيولوجي، وطلبت من أكبر الدول العالمية دعم الدول النامية التي تتضمن مجتمعات هشة تعيش حول الشواطئ، وبسبب التغيرات المناخية أصبحت حياتهم مهددة بشكل مباشر.

أسوار من المواد الطبيعية

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر أطلقت مبادرة في بداية اليوم بقمة المناخ، بعنوان «حلول من الطبيعة»، فهناك دول تتعرض لارتفاع منسوب البحر بشكل يهدد السكان، وبناء عليه، جرى تنفيذ أسوار من المواد الطبيعية بدلا من الخراسانات، لصد ارتفاع المياه، والحفاظ على التربة من التآكل.

وأوضحت أن المبعوث الأمريكي لملف تغير المناخ جون كيري، حضر افتتاح اليوم، واستمع لفكرة المبادرة، وأكد أن أمريكا تدعم الحلول الطبيعية، وتضع 25 مليار دولار من أجل دعم المشروعات في الدول الأكثر تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر، وألمانيا ستضع 1.5 مليار دولار سنويا لدعم مشروعات حماية التربة أيضا.