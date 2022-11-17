رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ «لاسلو كوفر»، رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له، اليوم، وأعرب عن سعادته بالزيارة مؤكداً أنها تأتى في ظل علاقات قوية وراسخة بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا خاصة منذ زيارة الرئيس السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021 للمشاركة في القمة الثنائية بين مصر وتجمع دول الفيشجراد.

وأشار إلى وجود تفاهم ثنائي بينهما حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية معرباً عن تطلعه في أن تمثل هذه الزيارة أساساً قوياً لدعم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالح الشعبين.

رئيس الجمعية الوطنية المجرية يعرب عن ساعدته بزيارة الشيوخ

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن سعادته بزيارة مجلس الشيوخ المصري معتبراً انها زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمجلس الشيوخ بعد إعادته للحياة البرلمانية المصرية في 2020 وقال «كوفر»، إنه يحمل تقديراً خاصاً لمصر وشعبها مؤكداً أن العلاقات بين مصر والمجر تمتد إلى عام 1928 عندما كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع المجر.

ولفت إلى وجود الكثير من أوجه التعاون مع مصر خاصة في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والطاقة والزراعة وحقوق الإنسان لافتاً إلى أن التحديات والأزمات التي اندلعت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية تتطلب التعاون بين الدول الصديقة بعضها البعض.

علاقة مصر والمجر

وأكد أن العلاقات بين المجر ومصر تقف على أرض صلبة ويستطيع البلدان بتعاونهما معاً تخفيف تداعيات تلك الأزمات وتجنب آثارها السلبية.

وتطرق رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى أهمية قيام المجالس البرلمانية في البلدين بالعمل على تكثيف التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بينهم لتدعيم اواصر العلاقات على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.