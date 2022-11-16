رئيس مجلس النواب يستقبل الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، حيث وعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة الخُطوات التنفيذية لاستضافة مصر، المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن تناول العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها في ظل قرب الاحتفال بالذكرى المئوية لانضمام مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي.

مجلس النواب

وذكر بيان صحفي أن المشاورات التي جرت بين رئيس مجلس النواب وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الحاكم للاتحاد بالموافقة على استضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي من المُقرر أن يكون مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاتحاد البرلماني الدولي

وتُمثل استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي دفعة مُهمة ورائدة في سبيل تعزيز الدور المصري والدبلوماسية البرلمانية المصرية إقليمياً وعالمياً، حيث سيكون بمثابة مركزاً لتنسيق الجهود البرلمانية الإقليمية، وهو ما يُعزز الحضور المصري والرؤى المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها الاقليم والعالم بأسره