مواعيد قطارات الصعيد 2022.. «استمتع بالأقصر وأسوان في الشتاء»

يقبل كثيرون على زيارة الصعيد مع حلول فصل الشتاء، لما يتمتع به من طقس دافئ، مقارنة بباقي المحافظات، خاصة الأقصر وقنا وأسوان، خاصة أنّ الأخير أهم مشتى في مصر، وعادة يفضل كثيرون السفر إلى هذه المحافظات باستخدام السكة الحديد، ويبحثون عن مواعيد قطارات الصعيد لمعرفة المواعيد المناسبة والحجز.

خيارات مواعيد قطارات الصعيد

وتوفر سكك حديد مصر عدّة خياراة ضمن مواعيد قطارات الصعيد، يمكن للمواطنين الاختيار من بينها، كما يمكنهم الاختيار بين استقلال القطارات ذات الخدمة المميزة، والمكيّفة، والديناميكية، والـVIP.

مواعيد قطارات الصعيد

- قطار رقم 978 المكيف المتجه من القاهرة حتى أسيوط.. 6.5 صباحا.

- قطار رقم 980 المكيف من القاهرة لأسوان: 8 صباحا.

- قطار 2010 المكيف من القاهرة لأسوان: 10 صباحا.

- قطار 990 الإسبايى من القاهرة لسوهاج: 4 عصرا.

- قطار 2006 مكيف من القاهرة لأسوان بالساعة 5 وربع عصرا.

- قطار 2012 من القاهرة لأسوان: 6 مساء.

- قطار كل نصف ساعة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 12 صباحا، بين قطارات مكيفة وإسباني.

وجهة قطارات الصعيد

يذكر أنّ وجهة قطارات الصعيد تبدأ من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة، مرورا بمحافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، في رحلة تستمر لأكثر من 10 ساعات على امتداد خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان.