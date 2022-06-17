تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد بالسكة الحديد.. غدا السبت

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تغيير مواعيد بعض القطارات العاملة على خطوط الصعيد، وذلك لأجل راحة جمهور الركاب المسافرين، والوصول لأكبر قدر من التيسير عليهم، وسط تنفيذ مختلف الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

تعديل مواعيد 5 قطارات غدا السبت

وكشفت هيئة السكة الحديد أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على مواعيد القطارات على خطوط الصعيد، بدءًا من غدا السبت الموافق 25 يونيو الجاري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدة أنها تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد

1- تعديل ميعاد قيام قطار السكة الحديد رقم 713 «تحيا مصر» أسيوط/ المنيا، إذ يتحرك من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.

2- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 «تحيا مصر» سوهاج/ أسيوط، إذ يتحرك من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

3- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 «تحيا مصر» نجع حمادى/ سوهاج، إذ يتحرك من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.

4- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 «تهوية ديناميكية» أسوان/ القاهرة، إذ يتحرك من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.

5- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 «ثالثة مكيف» أسوان /القاهرة، إذ يتحرك من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.