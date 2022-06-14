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تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد بدءا من السبت المقبل

كتب:

توفيق شعبان
02:07 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خطوط الوجه القبلي، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب المسافرين، وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

تعديل مواعيد القطارات على خطوط الصعيد بدءا من السبت المقبل

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إنه سيتم إدخال تعديل مواعيد القطارات على خطوط الصعيد، بدءا من يوم السبت الموافق 25 يونيو الجاري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد

1- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 «ثالثة مكيف» أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

2- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 «تهوية ديناميكية» أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.

3- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 «تحيا مصر» نجع حمادى / سوهاج حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.

4- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 «تحيا مصر» سوهاج / أسيوط حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

5- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 «تحيا مصر» أسيوط / المنيا حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.

وأضافت السكة الحديد، إنها تواصل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

 

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