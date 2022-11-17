مؤتمر لزيادة صادرات «المكملات الغذائية» إلى مليار دولار.. «بداية المشوار»

أعلنت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية المشهرة حديثا، عن عقد مؤتمر خاص لدعم تصدير المكملات الغذائية، بعنوان «بداية المشوار لرحلة المليار»، ضمن رؤيتها المستقبلية لتوطين الصناعة في مصر، ورفع التصدير إلى مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

أهمية إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية

وقال الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن «الجمعية تنبني هذه الرؤية بناء على عوامل داخلية وخارجية عديدة، أهمها إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي كان لها الفضل في رفع جودة المكملات الغذائية، باعتماد المصانع في القائمة البيضاء التي تطبق أعلى معايير الجودة، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين داخل وخارج مصر فيها، وسهل اعتمادها في الدول العربية والأفريقية».

وأرجع أنور زيادة الوعي العالمي بالمكملات الغذائية إلى أزمة كورونا، مؤكدا أنها من أهم أسباب زيادة الطلب العالمي علي المكملات الغذائية، ما يمثل فرصة تصديرية لكل من يستطيع تقديم الأفضل على مستوى العالم، على حد قوله.

موعد مؤتمر دعم تصدير المكملات الغذائية

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن مؤتمر مؤتمر دعم تصدير المكملات الغذائية سيعقد في معهد الأميرة فاطمة للتدريب بمدينة نصر، 26 نوفمبر الحالي، لافتا إلى توجيه الدعوة للشركات العاملة في القطاع، وعدد كبير من المسئولين والمهتمين بقطاعي التصنيع والتصدير للمشاركة.