8 أماكن لا يُسمح بوضع إعلانات بها.. بينها المناطق الأثرية

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أماكن محددة لوضع اللافتات والإعلانات أو الملصقات الخاصة بالدعاية والإعلان، مع اختلاف الأسس والمعايير الخاصة للإعلانات المقررة، كما حدد الأماكن التي لا يجوز الترخيص فيها بوضع أي إعلانات، وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» الأماكن التي لا يجوز الترخيص بوضع إعلانات فيها.

أماكن لا يجوز وضع إعلانات بها:

1- من الأماكن التي لا يجوز الترخيص بوضع إعلانات بها الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات أووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.

2 - فرق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة، لا يجوزالترخيص بوضع إعلانات فيها.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة من الأماكن التي لا يجوز ترخيص للإعلانات بها.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5– فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7 - فرق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة

8- المحاور البصرية المرتبطة بعالم أثرية أو ميان أو منشآت ذات قيمة متميزة .

عقوبة مخالفة القانون

ونص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على العقوبة التي تقع على كل من يخالف أحكام المادة 37 من القانون والتي توضح بدورها أماكن وضع لافتات الإعلانات والملصقات المصرح بها قانونيا، على أن يتعرض للحبس وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين- وفقا للمادة 99 من نفس القانون.