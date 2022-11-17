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وزير الصحة: انتهينا من قانون زراعة الأعضاء.. وسندافع عن تطبيقه بحزم

كتب:

مريم الخطري
04:06 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ زراعة الأعضاء ليست مقتصرة على الأغنياء فقط، لكنها ستكون متاحة للجميع، الغني والفقير، الصغير والكبير، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة انتهت من قانون زراعة الأعضاء، وملتزمة بتطبيقه، وما تبقى هو نشر التوعية بين المواطنين بأهمية زراعة الأعضاء لاستدامة الحياة.

الريادة الطبية

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لزراعة الكبد، أنّ مصر رائدة في مجال الطب، وبالتالي يجب أن تكون الريادة في جميع الملفات الصحية والطبية، وبينها زراعة الأعضاء، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإنشاء مركز لزراعة الأعضاء في مصر مهما كان تكلفته، وبالتوازي مع عملية الإنشاء، يجب أن يكون هناك عمل على أرض الواقع، سواء ميكنة أو وضع آليات للزراعة، وغيرها من الإجراءات الاستباقية.

قانون زراعة الأعضاء

وأكد عبدالغفار، أنّ القناعة المجتمعية بفكرة زراعة الأعضاء أمر جيد للغاية، موضحا أنّ وزارة الصحة ستدافع عن تطبيق قانون زراعة الأعضاء بكل ما أوتيت من قوة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.