وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف: 2500 فرصة عمل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يعد أول ميناء جاف في مصر وجرى تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جاء ذلك خلال كلمته في ختام مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية” لوتس»، بيوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27.

بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري.

تكونت هذه الشراكة بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الألمانية المتخصصة في مجال اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر وبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 شخصًا، بالاضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتقدم وزير النقل بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري على انطلاق تجارب تشغيل أول ميناء جاف في مصر، الذي يعد بداية لإنشاء عدد 14 ميناء جاف ومراكز لوجيستي مرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ البحرية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي

وأشار وزير النقل إلى أن الميناء يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية، وتنموية، وبيئية منها، تنمية المناطق اللوجيستية بالمناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي بما يحقق الكفاءة اللازمة، إلى جانب زيادة حركة التداول في الموانىء البحرية ومنع تكدس الحاويات بها وتسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.

ولفت إلى أن الميناء سيحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن تقديم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي، ويساهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات والحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم في الحد من تغير المناخ.

وذكر أن مشروع ميناء أكتوبر الجاف حصل على جائزة «IJ Global»، كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يخدم المناطق الصناعية بمصر.

ميناء الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر الجديدة

وأشار وزير النقل إلى أن ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، كما إنه متصل بشبكة سكة حديد مصر من خلال خط سكك حديدية يربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري عن طريق وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء تصل إلى 720 ألف حاوية مكافئة في العام، وأم الميناء يشمل ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومباني لكافة الجهات العاملة بالميناء هذا بالإضافة إلى احتواء الميناء على معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء.

كما يحتوي الميناء على ساحة حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ، على أن يتم زيادة المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.