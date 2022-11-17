«النقل» تبحث تسيير خطوط ملاحية إلى شرق أفريقيا للتبادل التجاري وفتح أسواق جديدة

على هامش فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدكتور ارينست نسابيمانا وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين

في بداية اللقاء قدم وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب في مصر لنجاح مؤتمر المناخ'Cop 27 رواندا كما قدم الشكر لوزير النقل المصري على دعوته لحضور فعاليات وزارة النقل في يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27

ثم استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق افريقيا (خاصة وأن رواندا دولة حبيسية ) والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.

فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري

كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق افريقيا لفتح اسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، ، حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا بالإضافة الى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال ، وكذلك تنظيم زيارة الى مصر لمسئولي الوزارة الرواندية للتعرف على التجربة المصرية ، واستعدادنا لتبادل هذه الخبرات في هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد وزير النقل على الاستعداد التام لتقديم المساعدة الفنية في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاعات النقل المختلفة للمهندسين والفنيين برواندا في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين بالإضافة إلى أن الجانب المصري على استعداد تام للتعاون مع الجانب الرواندي في مجال تصميم ودراسات الطرق مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية وكذلك في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري برواندا خاصة وان'الشركات المصرية لها خبرة كبيره في هذا المجال وتنفذ تلك المشروعات وفقا لأعلى المعايير العالمية مشيراً إلى تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من طريق القاهرة كيب تاون وهو طريق ربط افريقيا مؤكدا أن هناك بعثة من المهندسين المصريين المتخصصين في مجال تصميمات وصيانة الطرق والكباري ومكونة من أساتذة الجامعات ومهنسين من الطرق والكباري وممثلين من شركات المقاولات المصرية مثل المقاولون العرب والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات بالدول الافريقية ستقوم بزيارة رواندا الاسبوع'القادم لعمل خطة لتطوير وصيانة الطرق والكباري الحالية برواندا والاطلاع على متطلبات الجانب الرواندي في إنشاء طرق وكباري جديدة

كما قدم وزير النقل دعوة لوزير البنية التحتية الرواندي لحضور الاجتماع الوزاري الأول لمشروع المر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط والمقرر عقده يوم 12 ديسمبر 2022 خاصة وان رواندا أحد الدول الحبيسة ذات محور الاهتمام بمنطقة شرق أفريقيا ، وتعد أحد الدول التي تبدى اهتماها بمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط حيث يقع بها نهر أكاجيرا وهو ويعتبر من الانهار الرئيسية التي تغذي بحيرة فيكتوريا والنيل الأبيض.

لجنة مشتركة لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون في مجال النقل البحري والنهري والبري

ويربط رواندا بكل من تنزانيا وأوغندا ويصب في بحيرة فيكتوريا و أكد الوزيران على أهمية هذا المشروع لكافة الدول التي يمر بها هذا المشروع وكذلك اهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية

وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون في مجال النقل البحري والنهري والبري بنا يساهم في زيادة حجم التعاون وحركة التجارة بين الجانبين