«التنسيقية» تواصل مناقشات قضايا الحوار الوطني وتلتقي «حزب العدل»

استقبل حزب العدل اليوم بمقره، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، حول مبادرة الحوار الوطني، بهدف الاستماع لجميع الآراء من كل التيارات ومختلف فئات المجتمع.

أولويات العمل الوطني

وتناول اللقاء، أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، كما ناقش اقتراحات حزب العدل في محاور الحوار الوطني، واللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية، بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الصالح العام.

جلسات الحوار الوطني

الجدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كانت أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من اللقاءات، والجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة مقترحاتهم وتصوراتهم في القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمتابعة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة المجالات.