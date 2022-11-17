«صالون التنسيقية» يناقش قضايا وأهداف قمة المناخ COP27 اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا ثقافيا اليوم، بعنوان «مؤتمر المناخ.. الحلول الممكنة وأهم قضايا وأهداف COP27»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، للتعريف بقضايا المناخ وخطورة التغيرات المناخية.

محاور صالون التنسيقية

ويناقش صالون التنسيقية عدة محاور، أبرزها قضية التمويل في الدول النامية لمواجهة المناخ، وكيف يسير العالم كله في اتجاه واحد لمواجهة تغير المناخ؟، وما هي أبرز التوصيات ومخرجات المؤتمر؟، وكم يحتاج العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟، فضلا عن كيف تأثر العالم بتغير المناخ؟، ومظاهر تغير المناخ، وماذا لو لم تلتزم الدول في مواجهة التغيرات المناخية، والحلول الممكنة والمطروحة مثل: المدن المستدامة، والنقل المستدام والعمل متعدد المستويات، والحلول القطاعية: إدارة النفايات، بدائل البلاستيك، المباني الخضراء.

المشاركون في صالون التنسيقية

يدير الحوار خلال الصالون الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور هشام عيسى، المسؤول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وبسمة العقدة، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، والمهندس خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.