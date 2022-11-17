مراسل قناة القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ: 9 جلسات بقمة المناخ اليوم للبحث عن حلول

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ، إن جلسات اليوم في مؤتمر المناخ، جلسات للحلول، حيث يوجد ما يصل لـ9 جلسات على مدار اليوم، من أجل الوصول لآيات من شأنها أن تنقذ العالم بأسره، والبشرية من التغيرات المناخية.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد العديد من الحلول التي تم مناقشتها على مدار الأيام الماضية، منها المدن المستدامة، والعمل على إيجاد طرق وبدائل للطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال العديد من الجلسات التي تم تباحثها خلال الأيام الماضية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن وزير الخارجية سامح شكري صرح بإيفاد عدد من الوزراء الميسرين خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعني أن رئاسة القمة اختارت عددا من الوزراء من مختلف الجنسيات للتفاوض خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأن رئاسة مصر للقمة ستستمر لمدة عام مقبل من الآن، وهو ما يتبع العديد من الجلسات التشاورية والتفاوضية بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بشأن تغير المناخ.

وأوضح، أن الوظيفة الأساسية للوزراء ستكون الانتقال لمرحلة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول، وإيجاد الحلول الممكنة خلال الفترة المقبلة، لبحث قضايا التمكين، وهي القضية التي لم تحسم بشكل كبير حتى الآن في مؤتمر المناخ.