في اليوم العالمي للفلسفة.. تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»: أعطت معنى للحياة

استعرض برنامج «صباح جديد»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية شيرين غسان، والإعلامي فادي غالي، تقريرًا عن اليوم العالمي للفلسفة، والذي يحتفل به العالم في يوم 17 نوفمبر من كل عام.

العالم يحتفل في يوم 17 نوفمبر من كل عام بيوم الفلسفة

وذكر التقرير، أنّ العالم يحتفل في يوم 17 نوفمبر من كل عام بيوم الفلسفة، وتحتفل به اليونسكو كل عام في الخميس الثالث من شهر نوفمبر، وبدأ الاحتفال به أول مرة يوم 21 نوفمبر عام 2002، وذلك تأكيدًا من اليونسكو على القيمة الدائمة والمستدامة للفلسفة لتطور الفكر البشري.

الفلسفة تمكنا من إعطاء معنى للحياة

وأشار التقرير، إلى أنّ اليونسكو ذكرت أنّ الفلسفة أعطت معنى للحياة، وأكثر من 70 دولة بينهم 25 دولة في أفريقيا، احتفلت بأول مناسبتين.