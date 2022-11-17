تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية» عن«بامبرج» الألمانية: سحر الطبيعة في أوروبا

استعرض برنامج «صباح جديد»، الذي يقدمه الإعلامي فادي غالي، والإعلامية شيرين غسان، ويُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا عن مدينة بامبرج الألمانية، تحت عنوان «بامبرج.. المدينة الأكثر جمالا في أوروبا»، وهي مدينة بولاية بافاريا تقع في إقليم فرانكونيا العليا على نهر ريغنتز قرب التقائه بنهر ماين.

المدينة تزينها المساحات الخضراء الساحرة

وأوضح تقرير «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة «بامبرج» شيدت بجمال ساحرًا يخطف الأنظار من الوهلة الأولى، فهي تتمتع بجمال لا مثيل له، تزينها المساحات الخضراء الساحرة، التي تضم خيرات الطبيعة من أزهار ونباتات شتى، وجعلتها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في التسعينيات، الأمر الذي جعلها وجهه رائعة للسائحين.

أكثر من 2400 مبنى تاريخي

وأوضح التقرير، أن شوارع بامبرج الضيقة وزواياها تضم واجهات المباني ذات تراث القرون الوسطى الأمر، كما تحتضن أكثر من 2400 مبنى تاريخي، ومن أكثر الأماكن روعة هي البندقية الصغيرة، حيث المنازل الخشبية الملونة على ضفة النهر وتتراقص على جانبيها زوارق جميلة، وشيدت بامبرج على 7 تلال الأمر الذي جعلها تكتسب لقب روما الفرانكفونية.

المدينة تضم كنيسة القديس مايكل

ويضم كل تل من تلال المدينة، كنيسة، أشهرها كنيسة القديس مايكل، ذات واجهة شبكية وحديقة سماوية تحيط بالكنيسة، وتحتضن المدينة أشجار وأنهار وشواطئ وأجواء ناعمة جميلة، أما سائحيها فيأتون متلهفين لرؤية جمالها من كل بقاع العالم.