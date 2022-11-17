الفنانة التونسية أماني السويسي تطرح أغنيتها الجديدة «لو هوصفك»

طرحت المطربة أماني السويسي، اليوم الخميس، كليب أغنيتها الرومانسية الجديدة «لو هوصفك»، عبر القناة الخاصة بالشركة المنتجة للكليب، بالإضافة لعدد من المنصات الرقمية، والإذاعات العربية.

صُناع أغنية لو هوصفك لـ أماني السويسي

«لو هوصفك» من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد هارون، والكليب من إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

أماني السويسي صورت الكليب منذ عامين بالقاهرة، أثناء حملها بالشهر الخامس في طفلتها أسيل، وظهرت أماني خلال الكليب بإطلالة رومانسية كعازفة تشيللو لتناسب أجواء أغنيتها الرومانسية.

وطرحت الفنانة مؤخرًا كليب أحدث أغنياتها بعنوان يا أنا، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومن كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

وطرحت أيضا أغنية فوبيا، من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل سرحان.