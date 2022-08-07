باسم الشرفي: نجاح أغنية «حالي» بسبب عمرو الشاذلي

حققت أغنية الفنان الشاب باسم الشرفي، «حالي» نجاحا منذ طرحها موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحازت على رضا جمهوره في كل مكان.

«حالي» من كلمات الشاعر محمد القاسمي

الأغنية من كلمات اليمني محمد القاسمي وألحان الملحن المصري عمرو الشاذلي، وتوزيع الأردني فراس عوده، وإيقاعات العراقي أحمد الجراح، وجيارات اللبناني جوزيف دمرجيان، ومكس وماستر العراقي أحمد الحداد، وتقول كلمات الأغنية:

حالي والقلب خالي مرتاح سالي وقادر انام

شايف غيري وخايف اعشق وعايف كلمة غرام

جاني بنظره بلاني خلاني اعانيشوق وهيام

حاله سوى جماله خلا وصاله أسمى مرام

مالي م الحب مالي أشغلت باليب أحلى الانام

ويلي منه يا ويلي بايهد حيلي حيرة وملام

هامه حسنه وقوامه صوته وكلامه حرب وسلام

ترجم صمتي وأرغم قلبي المتيم يهوى قيام

وأكد باسم الشرفي أن السبب الرئيسي وراء نجاح الأغنية يعود إلى قوة كلماتها واللحن المتميز الذى وضعه لها الملحن عمرو الشاذلي.

باسم الشرفي يستعد لطرح أغنيات جديدة

وأشار الشرفي إلى أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على طرح عدد جديد من الأغنيات التى تليق بفصل الصيف.

الجدير بالذكر أن الفنان باسم الشرفي قدم مجموعة من الأغنيات من ابرزهم «ناس ماتسوى ، أهلا أهلا يا رمضان، شلنا ياطير، لبيك يا اض اليم».