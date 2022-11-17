محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا قلقة من إدخال السلاح لأوكرانيا عبر المواني البحرية

قال سمير أيوب، المحلل السياسي، إن الغرب يتهم روسيا بأنها السبب في أزمة الغذاء العالمية في الوقت الحالي، إلا أن روسيا ليس لديها أي مشكلة في تصدير الحبوب، سواء من أوكرانيا أو من روسيا، ولكن لا تريد أن تستعمل الممرات والمواني البحرية لإدخال الأسلحة إلى أوكرانيا.

استغلال المواني في إدخال الأسلحة يقلق روسيا

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة عبر «سكايب» بالنشرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعض المواني ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن هذا الأمر غير مقلق على الجانب الروسي، ولكن ما يقلق روسيا استغلال تلك المواني في إدخال الأسلحة، وليس العمل على تنفيذ اتفاقية الحبوب.

وأشار محلل سياسي إلى أن السيطرة الكاملة لأغلب المواني البحرية يأتي للقوات الروسية، وروسيا منفتحة جدا في اتفاقية الحبوب، والمشكلة في أوكرانيا التي تحاول جاهدة في استعمال اتفاقية الحبوب بشكل خاطئ وعدم تطبيق بنودها.

أوكرانيا استغلت اتفاقية الحبوب بشكل خاطئ

وأوضح أن أوكرانيا استغلت اتفاقية الحبوب بشكل خاطئ، إذ تصدر الحبوب للدول الغنية والمتقدمة وليس للدول الفقيرة والتي بحاجة لها.