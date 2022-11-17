محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: أوكرانيا المسؤولة عن وقف إمدادات الغذاء للعالم

قال سمير أيوب، محلل سياسي، إن روسيا كانت على استعداد لتأمين كل الطرق لإيصال القمح والحبوب لكل الدول التي تحتاجها، وذلك كان بالتزامن مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن وقف الإمدادات منذ الفترة الأولى كان بسبب القوات الأوكرانية التي زرعت البحر بالألغام البحرية؛ لوقف تصدير الحبوب.

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة عبر «سكايب» في النشرة الإخبارية بقناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى الاتفاق على أن تصدر أوكرانيا وروسيا كميات من الحبوب والأسمدة، وكل ما تحتاجه من مواد زراعية، وأعربت روسيا بوساطة تركية أن تستمر بنود اتفاقية الحبوب.

تطبيق البنود المتعلقة بالطرف الأوكراني

وأشار إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاقية الحبوب، جرى تطبيق البنود المتعلقة بالطرف الأوكراني، وتصدير الحبوب الأوكرانية ووجود مخالفات، لأن الحبوب لم تصل للدول الفقيرة، كما هو متوقع ومفروض وإنما وصل للدول الغنية والدول المتقدمة.

وأوضح أن روسيا معنية بما يتعلق بالحبوب لأنها تصدر كميات أكبر بكثير مما تصدره أوكرانيا، حيث أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا مفتعلة، حيث أن اتفاقية الحبوب من بنودها يُسمح لروسيا تصدير الحبوب والأسمدة، ولكن هذا البند لم يطبق بسبب ضغوط من الدول الغربية.

روسيا قادرة على منع تصدير الحبوب إلى الدول الأوروبية

ولفت إلى أن روسيا قادرة على منع تصدير الحبوب إلى الدول الأوروبية، خاصة في ظل الضغوطات والعقوبات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، موضحا أن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في توصيل الحبوب والأسمدة للدول الفقيرة والدول التي بحاجة إليها وهذا الأمر لم يتم تفعيله.