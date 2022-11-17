مراسل القاهرة الإخبارية من روسيا: كييف ترفض الدبلوماسية في حل الأزمة مع موسكو

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في روسيا، إن موسكو أكدت اليوم، على لسان المتحدث باسم الكرملين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة من أجل تحقيق كل الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية أو الطرق العسكرية.

وأضاف «مشيك»، خلال تصريحات عبر النشرة الإخبارية بالقناة، إن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا دولة حيادية، ودولة منزوعة السلاح، ودولة لا تسمح للناتو بالوصول إلى أراضيها، موضحا أن روسيا حتى الآن، ما زالت تفتح الباب أمام الدبلوماسية وحل الأزمة، لكن بحسب التأكيدات الروسية، أن السلطات الأوكرانية هي التي ترفض الحوار، وهو ما يستدعي روسيا استمرار العملية لتحقيق أهدافها.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن روسيا أرادت إرسال رسائل تحذيرية للغرب ولأوكرانيا، أن روسيا لن تتوقف عن العملية العسكرية، وفي حالة أن أرادوا حل الأزمة في وقت سريع، عليهم الضغط على الجانب الأوكراني، من أجل استئناف المفاوضات، وفي حال عدم حدوث ذلك سيستمروا في عمليتهم العسكرية.