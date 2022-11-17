العثور على جثة مسنة داخل شقتها في البحيرة.. ماتت منذ 10 أيام

عثر أهالي منطقة الحدائق التابعة لمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، على جثة سيدة مسنة متوفاة داخل شقتها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وفاة مسنة في ظروف غامضة

وورد إخطار اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد، بتلقيه بلاغا بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة تدعى «نفيسة. م. ع» 78 سنة في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وفاتها منذ ما يقرب من 10 أيام.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة اختفت منذ أيام، حتى اتصلت إحدى قريباتها، بإحدى جيرانها للسؤال عنها، وعقب قيام جارة السيدة المتوفاة بمحاولة الاطمئنان عليها لم تستجب للنداء، وأبلغت الأجهزة الأمنية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة العامة بمستشفى كفر الدوار وتولت النيابة التحقيق في الحادث.