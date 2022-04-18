ذبح في الرقبة.. العثور على جثة مسنة تعيش بمفردها بالغربية

شهدت قرية كفر الحاج داود، التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بالعثور على جثة سيدة، في العقد السابع من عمرها، مقيمة بمفردها وبها جرح قطعي في الرقبة، وطعنات متفرقة في أنحاء الجسد، وذلك في ظروف غامضة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية كفر الحاج داود، التابعة إلى مركز شرطة السنطة، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة، تبلغ من العمر حوالي 80 عاما ومقيمة بمفردها داخل منزلها، جثة هامدة، وبها جروح وطعنات متفرقة في الجسد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة، إلى مكان الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي في الرقبة، وعدة طعنات متفرقة في الجسد، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، بواسطة سيارة إسعاف.

جهود مكثفة لكشف غموض الحادث

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، ويقودها الرائد حسام قطامش، رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، من أجل كشف غموض وملابسات الحادث، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.