العثور على جثة «مسنة» داخل منزلها بعد تقطيعها وحرقها بالإسكندرية

لقيت سيدة مسنة مصرعها داخل مقر سكنها بفيلا كائنة بنطاق برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، بعد تقطيع جسدها وإشعال النار بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل مقتل سيدة في ظروف غامضة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة برج العرب، يفيد بوقوع جريمة قتل بشعة لسيدة مُسنة، تم العثور على جثتها داخل منزلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى موقع الحادث، رفقة فريق من الحماية المدنية وسيارة إطفاء، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

القبض على المتهم وبحث دوافع الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على المتهم، وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، وما إذا كان الدافع بغرض السرقة فقط من عدمه.

جهات التحقيق تباشر استكمال الإجراءات

وتباشر جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مُسنة داخل فيلتها الكائنة بمنطقة برج العرب، غربي المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة.

وتضمنت التحقيقات استعجال واقعة تقرير الطب الشرعي، وتفريغ الكاميرات، وسؤال شهود عيان الواقعة، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتصريح بدفن المتوفية، واستكمال التحقيق مع المتهم بارتكاب الواقعة.