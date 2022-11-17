الروائي شريف صالح لقناة القاهرة الإخبارية: لا أنصح بعمل حسابات للأطفال على مواقع التواصل

قال شريف صالح، كاتب وروائي مصري، إن الطفل في فترة التسعينيات أو ما قبله كان لديه مصادر معرفة محدودة، إذ كان يشاهد قناتين فقط في التلفاز، وليس مئات القنوات مثلما يحدث في الأيام الحالية.

ضرورة رقابة الأطفال

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات عبر «سكايب» مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بشكل مرعب، ومهدرة للطاقة والوقت في حياة الطفل بشكل كبير، ويجب أن يكون هناك رقابة من الأسر على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: «لا أنصح الأسر بالسماح لأطفالهم بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تستنزف طاقتهم في سن مبكر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لابد أن يظل الطفل في حاضنة آمنة من أي تأثيرات سلبية».

وأشار إلى أن العالم المتقدم الذي ابتكر الوسائط البصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، والكثير من هذه المحتويات البصرية تقنن بمراحل عمرية لديهم، وباشتراطات معينة، ولا تعرض بشكل سهل على الأطفال.