وزير البيئة السابق لقناة الحياة: مصر كسبت الكثير جراء تنظيم قمة المناخ

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن تنظيم مصر لقمة المناخ COP 27، سيعود عليها بالكثير من المكاسب، أولها التأكيد على أن مصر دولة آمنة، ويستطيع كل الوفود والبلدان فيها، أن تقضي مهمتها بكل أمان وأريحية وحرفية، مع تنظيم جيد جدا، ما يوفر بيئة مناسبة، والتفاوض والإعلان عن آرائهم.

فهمي: لأول مرة يحضر 47 ألف مشارك قمة المناخ

أضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مشاركة 47 ألف مشارك ضمن القمة المقامة حاليا في شرم الشيخ، أمر لم يحدث من قبل، إذ أن القمم السابقة، كان عدد المشتركين فيها لا يتعدوا الـ24 ألف مشارك.

فهمي: القمة شهدت حجم ضخم من اللوجيستيات

استطرد أن «القمة شهدت حجم ضخم من اللوجيستيات من أجل تنظيم قمة المناخ، ومصر قدرت تعمل كل اللوجيستيات دي بكفاءة، وحازت على استحسان كل الحاضرين، وفيه عائد للسياحة وتنشيط ليها، وتأثير أكبر لشرم الشيخ، خاصة في ثوبها الجديد، والبنية التحتية مختلفة تماما، ونتوقع أن ده هيكون ليه أثر على السياحة خاصة الفترات المقبلة».

وأوضح أنه بالنسبة للشق الفني، فينقسم إلى شقين، أولهما الشق التفاوضي، وسير المفاوضات فيما يخص التمويل، والشق الثاني، هو كيف أن تثبت مصر كرئيسة لقمة المناخ COP 27 أنها تخلت عن الوعود لكنها لجأت إلى التنفيذ، رغم أن المفاوضات لا تزال تعمل حتى الآن.

وتابع: «احنا مش مستنين معونات ولا منح، لكن بنتفق مع القطاع الخاص الدولي، ووقعنا على اتفاقيات تخص الهيدروجين الأخضر بواقع 37 ميجا وات، وده معناه توليد مصر لكميات كبيرة من الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف».