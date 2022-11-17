«متحدث الزراعة» لقناة الحياة: لدينا أولوية في تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة تطوير الأصول المملوكة للدولة المصرية والوزارة، ما جعلنا نعمل على كل أماكن التنزه في القاهرة الكبرى، وعموم الجمهورية.

القرش: الحيوان والأورمان تراثهما الثقافي والتاريخي واسع

أضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة بات لديها أولوية في تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، ذاتا التراث الثقافي والتاريخي الواسع والممتد على مدار الكثير من العقود.

القرش: سنتعاون مع الجهات المتخصصة في المجال

واستطرد: «هنحول تلك الحدائق والمتنزهات لتصبح على المستوى العالمي الموجود في شكل حدائق الحيوان والحدائق النباتية العالمية، وفيه حرص أننا نعمله بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد الاستعانه مع الجهات المتخصصة، وتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وتم التنسيق مع العديد من الجهات للحصول على أفضل التصميمات العالمية المقترحة، لتطوير الحديقتين».

وأوضح أن الحديقتان ستشهدا تطويرا كبيرا من قبل القطاع الخاص العامل في مجال المقاولات، عبر الاستعانة بالتصميمات العالمية المضاهية للشكل العالمي للحدائق الحالية، «احنا عايزين عملية تطوير حقيقي تكون نقلة نوعية في التطوير اللي بيحدث، وده اهتمام الوزارة والدولة المصرية، ومتوافق مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الأمر».

وتابع أن «عملية التطوير هدفها الحفاظ على الأصول البنائية والنباتية، وكل المنشآت والممتلكات، التي يمكن الاستفادة منها، وتعظيم أصولها، سيكون من أولوياتنا الحفاظ عليها والعمل على تطويرها».