مدير «الأمم المتحدة للمستوطنات» لقناة الحياة: نتعاون مع كل الجهات لتحقيق التنمية المستدامة بمصر

قالت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر، الدكتورة رانيا هداية، إن برنامج المستوطنات البشرية في مصر معني بالتنمية المحلية بالتعاون مع الجهات والوزارات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة تضمن عدم وجود تأثير سلبي على المناخ بمصر

وأضافت «هداية»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التنمية المستدامة تضمن عدم وجود تأثير سلبي على المناخ في مصر جراء التطوير أو أساليب الحياة، كما يراقب البرنامج كيفية تعامل المواطنين في الخدمات والموارد بشكل غير مؤثر بشكل سلبي على المناخ.

الاستخدامات غير المسؤولة تؤثر على الانبعاثات الكربونية

واستطردت: «الاستخدامات غير المسؤولة تؤثر على الانبعاثات الكربونية في المناخ، ونتابع عن قرب برنامج حياة كريمة، وفيه جهات كتير من هيئات الأمم المتحدة بتساعد الوزارات والجهات المصرية المختلفة لإتمام هذا المشروع القومي الكبير، ونساعد بكل الطرق المتاحة لتنفيذ البرنامج».

وأوضحت أن الأمم المتحدة دائما ما تستدل بتجربة مصر في مبادرة حياة كريمة خلال ندواتها المختلفة في كل أنحاء القارة الأفريقية والدول، مضيفا: «ده بيفرق جدا في نوعية الحياة في مصر، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي تطمح في تحقيقها الدولة المصرية».

وتابعت: «المدن المستدامة التي ينتظرها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تقوم حكومات المجتمع الدولي دعم الحكومات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية وتحدياته، وننتظر أن تقف الحكومات المركزية بجانب نظيرتها المحلية، وتساعدها في مواجهة الأزمات والتحديات بسبب تغير المناخ».