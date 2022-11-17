مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - السلوم» أمام مدينة سيدي براني، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى النجيلة، مساء اليوم الخميس، مصابين حادث سيارة طريق مطروح السلوم وهم: «شاكر محمد 36 سنة، من محافظة الدقهلية، وأحمد محمد السيد 63 سنة من محافظة الإسكندرية، وعبد العزيز أحمد عبدالعزيز 27 سنة من الدقهلية، وجثة مجهولة الهوية، وبتوقيع الكشوفات الطبية عليهم تبين أنهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية قطعية.

رعاية عاجلة للمصابين

ويكثف في فريق الانتشار السريع الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى النجيلة من جهوده لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي حادث طريق السلوم، حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة النجيلة غرب مطروح إلى موقع الحادث وجار الفحص التعرف على أسباب وقوع هذا الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق وتحرره عن ذلك المحضر اللازم.